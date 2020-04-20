4/17/2020 824 WAVERLY WAY FRANCIS SPRINGEMAN OWNER KITCHEN REMODEL/INSTALL BEAM $12,000.00
4/13/2020 2101 REDWOOD AVE BRIAN WILLIAMS CP ROOFING AND TREE SERVICE LLC STRIP & REROOF $8,990.00
4/13/2020 227 S SYLVAN ST LAWRENCE GRAMKE CP ROOFING AND TREE SERVICE LLC STRIP/SHEET/REROOF $6,800.00
4/13/2020 2026 DEERBROOK LANE MATT COLEMAN CP ROOFING AND TREE SERVICE LLC STRIP & REROOF $7,190.00
4/15/2020 1015 W NINTH AVE JASON KOCH OWNER STRIP & REROOF S & W SIDE — RPLC 8 WINDOWS $1,200.00
4/17/2020 727 E LOGAN AVE JAMES SCOTT CP ROOFING AND TREE SERVICE LLC STRIP/SHEET/REROOF $8,700.00
4/14/2020 730 LINCOLN STR DARYN LANE OWNER OVERLAY ROOF $2,200.00
4/13/2020 714 E LOGAN AVE LOUISE HINRICHS ROMO ROOFING STRIP & REROOF $9,000.00
4/14/2020 101 S RURAL ST WELNER LOPEZ EXCELLENT HOME SOLUTIONS LLC STRIP & REROOF $8,000.00
4/14/2020 620 OAK ST FRANK GRANADO EXCELLENT HOME SOLUTIONS LLC STRIP & REROOF $7,000.00
4/14/2020 104 E EIGHTH AVE MENTAL HEALTH CENTER OF EAST CENTRAL KS WRAY ROOFING INC STRIP & REROOF W/ 60 MIL TPO $27,000.00
4/15/2020 1025 WOODLAND ST GARY EDINGTON AG ROOFING LLC STRIP & REROOF $2,860.00
4/15/2020 709 WHITTIER ST HUGO ESCOBAR ROMO ROOFING STRIP & REROOF $5,500.00
4/16/2020 1423 WASHINGTON ST ROB GIBSON THRASHER INC INSTALL 15 BASEMENT WALL SUPPORTS $10,404.00
4/16/2020 5 S ARUNDEL ST MARIO GUTIERREZ MILLER CONSTRUCTION INSTALL CARPORT $15,654.00
4/16/2020 524 S MECHANIC ST BECKY WHEELER MOORE ROOFING STRIP & REROOF $3,900.00
4/16/2020 2302 MAVA AVE DANIEL SIMPSON MOORE ROOFING STRIP & REROOF $8,700.00
4/16/2020 2026 CANTERBURY RD KEVIN MCDONALD WRAY ROOFING INC STRIP & INSTALL TPO $31,000.00
4/16/2020 811 W EIGHTEENTH AVE ADAM EIMER WRAY ROOFING INC STRIP & INSTALL TPO $13,000.00
Total Permits Issued 19
Total Permit Valuation $189,098.00
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